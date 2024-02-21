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لبنان
بعد الغارات الإسرائيلية على الغازية.. وزير الداخلية في سرايا صيدا
Lebanon 24
21-02-2024
|
04:20
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وصل وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي إلى سرايا صيدا، وكان في استقباله محافظ الجنوب منصور ضو بالإضافة إلى قائد منطقة الجنوب الإقليمية في قوى الأمن الداخلي العميد ماجد الايوبي وقادة الأجهزة الأمنية في محافظة الجنوب.
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ثم انتقل الوزير مولوي إلى مكتب المحافظ ضو تمهيداً لعقد اجتماع امني يبحث في تطورات الاحداث الأمنية الخطيرة جنوباً لا سيما الغارات الإسرائيلية التي استهدفت يوم الاثنين الماضي منشآت صناعية في بلدة الغازية.
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