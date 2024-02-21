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لبنان

جريمة إسرائيليّة ضد بلدة جنوبية.. إستشهاد سيدة وجرح طفلتها!

Lebanon 24
21-02-2024 | 04:46
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن الغارة التي شنّها العدو الإسرائيلي على مجدل زون أسفرت عن سقوط شهيدة هي "خ. س"، وإصابة ابنتها "أ.د"، وهي بوضع حرج.
 
كما تمّ في وقت سابق أيضاً استهداف منزل بمنطقة الجلاحية في الخيام بغارة حربية إسرائيلية.
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مجدل

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