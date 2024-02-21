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لبنان

3 عمليات لـ"حزب الله" صباحاً.. هذه الأهداف تمّ قصفها!

Lebanon 24
21-02-2024 | 04:52
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أعلن "حزب الله"، اليوم الأربعاء، تنفيذ 3 عمليات جديدة ضد مواقع وأهداف إسرائيلية عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.
وذكر الحزب أن العملية الأولى حصلت عند الساعة 7.30 صباحاً، وقد استهدفت تموضعاً لجنود الجيش الإسرائيلي داخل مستعمرة إيفن مناحم.
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أما العملية الثانية فجاءت عند الساعة الـ10 صباحاً، وقال الحزب إنه قصف خلالها مبنيين يتموضع فيهما جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم، معلناً أن هذا الإستهداف جاء رداً على ‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في قرى حولا وبليدا وعيتا ‏وكفركلا والخيام.
 
وفي ما خصّ العملية الثالثة، فقال الحزب إنه استهدف خلالها تموضعاً لجنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شوميرا.
 
 
 
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