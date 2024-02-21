بعدما كان مقرّراً خلال أيام.. ما مصير مؤتمر دعم الجيش في فرنسا؟

أفادت معلومات للـLBCI أنّه قد تم اتخاذ قرار بتأجيل مؤتمر دعم الجيش اللبناني الذي كان مقررا في السابع والعشرين من الشهر الحالي في باريس بدعوة فرنسية الى موعد لم يحدد بعد.



Advertisement ويأتي هذا المؤتمر وسط المساعي الفرنسية لتعزيز قدرات الجيش ودعمه بأبراج مراقبة وإجراء تدريبات لعناصره لاسيما في جنوب لبنان، حيث تسعى فرنسا لوقف التوتر القائم هناك بين "حزب الله" وإسرائيل منذ 8 تشرين الأول الماضي.