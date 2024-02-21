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لبنان

الاستقرار الجوي يعود... اليكم تفاصيل حال الطقس

Lebanon 24
21-02-2024 | 04:50
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا،  قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، وتنشط الرياح الشمالية خلال النهار في المناطق الجنوبية.
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وجاء في النشرة الاتي:
-الحال العامة: طقس مستقر ودافئ نسبيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط  مع ارتفاع في درجات الحرارة بحيث تتخطى معدلاتها الموسمية يومي الخميس والجمعة ومن المتوقع أن تعود للانخفاض يوم السبت مع بعض التقلبات المحلية.
تحذير: من سلوك الطرق الجبلية فوق الـ1800 متر بسبب تكون الجليد.
ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط  في بيروت بين 11 و19 درجة، في طرابلس بين 9 و18 درجة وفي زحلة بين 3 و13 درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الأربعاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع في درجات الحرارة على المرتفعات وفي الداخل، ويحذر من تكون الجليد على الطرق الجبلية التي تعلو عن 1800 متر خلال الليل وفي ساعات الصباح الاولى.
الخميس: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة بخاصة في الداخل وعلى المرتفعات حيث تتخطى معدلاتها الموسمية، وتنشط الرياح الشمالية خلال النهار في المناطق الجنوبية.
الجمعة: غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع استمرار الارتفاع في درجات الحرارة حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية على الساحل بحدود ال 3 درجات، كما تنشط الرياح أحيانا بعد الظهر في المناطق الجنوبية.
السبت: غائم جزئيا بسحب متوسطة مع انخفاض في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر، يتوقع هطول أمطار خفيفة متفرقة اعتبارا من المساء في المناطق الداخلية والجبلية.
-الحرارة على الساحل من 12 الى 20 درجة، فوق الجبال من 7 الى 14 درجة، في الداخل من 4 الى 17 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية ، سرعتها بين 10 و25 كم/س.
-الانقشاع: جيد اجمالا.
-الرطوبة النسبية على الساحل:  بين 55 و70%.
-حال البحر:  منخفض ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 19 درجة.
-الضغط الجوي: 765 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6:16.

-ساعة غروب الشمس: 17:28.
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