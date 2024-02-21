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لبنان

كلاس: الحال المطلبية في الادارات الرسمية وقطاعات المتقاعدين الاداريين والعسكريين محقة

Lebanon 24
21-02-2024 | 05:05
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اكد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس ان "الحالة المطلبية التي تعم الادارات الرسمية و قطاعات المتقاعدين الاداريين والعسكريين هي قضية محقة ، تتطلب روية بالمعالجة و عقلانية في مقاربة الواقع الاقتصادي المأزوم ، بما يحفظ حقوق الذين خدموا الدولة و يؤمن لهم الاستقرار الاجتماعي والامان الصحي و الكرامة الإنسانية".
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وأكد ان "الاستقرار الإداري و انتظام العمل في الوزارات والمؤسسات العامة يوازي بأهميته الاستقرار الامني والاستقرار الاقتصادي، واعداً بمتابعة الموضوع في مجلس الوزراء".
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