موظفو دائرة نفوس النبطية أعلنوا الاضراب المفتوح

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أعلن موظفو دائرة نفوس النبطية واقلام النفوس في النبطية وجباع وميس الجبل ( موقت في النبطية) في بيان ،" الاضراب المفتوح احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبهم ، ورواتبهم المتدنية وعدم اعطائهم حقوقهم بالنسبة للتعويضات ، اضافة الى الغبن الكبير والظالم الذي يتم التعامل به بين الموظفين وبين الوزارات والتفاوت الغير عادل باعطاء الرواتب والانتاجية .واقفل الموظفون ابواب مكاتبهم ورفضوا استقبال اي معاملة او مراجعة لحين تحقيق مطالبهم ، وعدم معاملتهم كموظفين "ابناء ست وابناء جارية".