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لبنان

موظفو دائرة نفوس النبطية أعلنوا الاضراب المفتوح

Lebanon 24
21-02-2024 | 05:20
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أعلن موظفو دائرة نفوس النبطية واقلام النفوس في النبطية وجباع وميس الجبل ( موقت في النبطية)  في بيان ،" الاضراب المفتوح احتجاجا على تجاهل الحكومة لمطالبهم ، ورواتبهم المتدنية وعدم اعطائهم حقوقهم بالنسبة للتعويضات ، اضافة الى الغبن الكبير والظالم الذي يتم التعامل به بين الموظفين وبين الوزارات والتفاوت الغير عادل باعطاء الرواتب والانتاجية .
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واقفل الموظفون ابواب مكاتبهم ورفضوا استقبال اي معاملة او مراجعة لحين تحقيق مطالبهم ، وعدم معاملتهم كموظفين "ابناء ست وابناء جارية".

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