هذه صورة الطفلة "أمل" ضحية غارة المنصوري في الجنوب.. جميلة وباتت شهيدة!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة للطفلة أمل حسين الدر التي استُشهدت، اليوم الأربعاء، إثر الغارة الإسرائيلية التي طالت بلدة المنصوري المحاذية لمنطقة مجدل زون في جنوب لبنان.

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وتقول المعلومات إنّ الطفلة تدعى أمل حسين الدر وهي من مواليد العام 2017، أي تبلغ من العمر 7 سنوات، وقد فارقت الحياة أيضاً مع السيدة "خ.س." التي استشهدت بالضربة نفسها.

كذلك، أفادت مصادر ميدانية بأنّ القصف الذي طال المنصوري أسفر أيضاً عن سقوط عددٍ من الجرحى، وقد جرى نقلهم بواسطة فرق الإسعاف إلى المستشفيات.

وكان العدو الإسرائيليّ شن هجمات عديدة جديدة ضد عدد من البلدات الجنوبية، فاستهدف مروحين وراميا، كما قصف أحد المنازل في بلدة الخيام.

وتزامناً مع تلك الضربات، أعلن "حزب الله" تنفيذ 3 عمليات جديدة ضد مواقع إسرائيلية عند الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة.