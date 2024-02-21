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لبنان

سماع صوت إنفجار قويّ وذعر في صفوف المواطنين.. إليكم ما فعلته طائرات إسرائيليّة

Lebanon 24
21-02-2024 | 06:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرات حربيّة اسرائيليّة خرقت جدار الصوت، في أجواء منطقتيّ النبطية واقليم التفاح.
 
 
وقد سُمِعَ دوي إنفجار قويّ جدّاً، أثار الذعر في صفوف المواطنين.
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كذلك، ألقت الطائرات الإسرائيليّة بالونات حراريّة.
 
 
 
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طائرة

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