سماع صوت إنفجار قويّ وذعر في صفوف المواطنين.. إليكم ما فعلته طائرات إسرائيليّة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرات حربيّة اسرائيليّة خرقت جدار الصوت، في أجواء منطقتيّ النبطية واقليم التفاح.

وقد سُمِعَ دوي إنفجار قويّ جدّاً، أثار الذعر في صفوف المواطنين.

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كذلك، ألقت الطائرات الإسرائيليّة بالونات حراريّة.