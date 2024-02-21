محافظ البقاع بحث وسفير فرنسا في ملف النزوح السوري

استقبل محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده في مكتبه في سرايا زحلة، سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو، وتمت مناقشة مواضيع سياسية واجتماعية واقتصادية عدة، بما فيها موضوع النزوح السوري ومدى تأثيره على محافظة البقاع والمجتمع المضيف.

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