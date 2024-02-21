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لبنان

محافظ البقاع بحث وسفير فرنسا في ملف النزوح السوري

Lebanon 24
21-02-2024 | 06:29
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استقبل محافظ البقاع القاضي كمال أبو جوده في مكتبه في سرايا زحلة، سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو، وتمت مناقشة مواضيع سياسية واجتماعية واقتصادية عدة، بما فيها موضوع النزوح السوري ومدى تأثيره على محافظة البقاع والمجتمع المضيف.
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ابو جودة

فرنسا

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