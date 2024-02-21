إسرائيل تغزو سماء لبنان.. ماذا يعني "خرق جدار الصوت"؟

خرق شديد لـ"جدار الصوت" شهدته العديد من المناطق اللبنانية، اليوم الأربعاء، والمتسبب به هو "طائرات حربية إسرائيلية" غطت سماء لبنان منذ الصباح.

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الأصوات التي سُمعت نتيجة "خرق جدار الصوت" ظنها مواطنون إنها "إنفجارات ضخمة" أو "غارات جوية"، خصوصاً أن إسرائيل باتت توسع من نطاق استهدافاتها داخل الأراضي اللبنانية بعيداً عن الحدود الجنوبية.

"راح نص عمري".. هذا ما قالته شابة من مدينة صيدا لـ"لبنان24" عن خرق طائرة إسرائيلية لجدار الصوت في أجواء المدينة، وأضافت: "كنا داخل المدرسة وسمعنا صوتاً قوياً.. ظننا في البداية أن غارة جديدة استهدفت محيط صيدا أو منطقة الغازية التي تم قصفها قبل يومين. الهلع كان شديداً لدرجة أن الأطفال بدأوا بالبكاء والخوف.. فوراً، لجأنا إلى هواتفنا للتأكد مما يجري، وتبين أن الأنباء تحدثت عن خرق الطائرات الإسرائيلية لجدار الصوت".

ماذا تعني عبارة "جدار الصوت"؟

العبارة هذه هي استخدام مجازي لمصطلح يستعمل في عالم الطيران، ويقصد به السرعة التي يتغير عندها تصرف تيار الهواء حول الطائرة بشكل فجائي.

ويُعرف جدار الصوت أو ما يُعرف بحاجز الصوت على أنه القوة التي تُعارض وتقاوم حركة جسمٍ ما عندما تصل سرعة هذا الجسم إلى السرعة التي يتحرك بها الصوت. وإذا ما تم كسر حاجز الصوت وتخطيه (أي التحرك بسرعة أكبر من سرعة الصوت) فسوف ينتج صوتٌ مدوٍّ.