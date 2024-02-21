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لبنان

وزارة المال وضعت آلات وسم طابع مالي لدى أمناء الصناديق في مختلف المناطق

Lebanon 24
21-02-2024 | 06:41
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أعلن مدير الخزينة في وزارة المالية اسكندر الحلّاق أن المديرية وضعت وبموجب قرار صدر عن وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، بتصرف المكلفين وكل المعنيين آلات وسم طابع مالي لدى أمناء الصناديق في مختلف المناطق، بحيث يتولى الموظف المكلف استخدام آلة وسم استيفاء الطابع المالي عن المستندات التي تُعرض عليه عندما تكون خاضعة للرسم المقطوع مهما كانت قيمته، وعن المستندات الخاضعة للرسم النسبي بمعدل 4 بالألف في حال لم تتجاوز قيمة الرسم الحد الأقصى للتسديد لصقاً المحدد في المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967، على أن يتم تحديد قيمة الرسم المطلوب تسديده بموجب طلب من صاحب العلاقة وعلى مسؤوليته،
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وأوضح أن على الموظف المكلّف باستخدام آلة الوسم أن يسدد المبلغ المستخدم يومياً من أصل الاعتماد المفتوح في الآلة، بموجب أمر قبض يصدر عن المحتسبية أو عن دائرة المحاسبة والصناديق.
وأشار الى دائرة الضرائب غير المباشرة في مديرية الواردات ستتولى عمليات فتح الاعتمادات وإعادة تعبئة الآلات بعد الاطلاع على الإيصالات التي تثبت صحة تسديد المبالغ المستخدمة.

وفي ما يلي جدول يبين توزع الآلات على المحتسبيات في المناطق المحددة:
 
 
 

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