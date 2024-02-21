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لبنان
وفدٌ من "الكونغرس الأميركي" يزور بري في عين التينة
Lebanon 24
21-02-2024
|
06:57
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يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري بهذه الأثناء في عين التينة، وفداً من الكونغرس الأميركي يضمّ السيناتور ريتشارد ب
لومنتال والسناتور كريستوفر كونز والوفد المرافق، بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون.
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