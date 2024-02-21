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لبنان

وفدٌ من "الكونغرس الأميركي" يزور بري في عين التينة

Lebanon 24
21-02-2024 | 06:57
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يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري بهذه الأثناء في عين التينة، وفداً من الكونغرس الأميركي يضمّ السيناتور ريتشارد بلومنتال والسناتور كريستوفر كونز والوفد المرافق، بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون.
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