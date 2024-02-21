​الآن... إنفجارات قويّة تهزّ المستوطنات الإسرائيليّة القريبة من لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن دوي انفجارات في الجليل الأعلى، بعد سماع صفارات إنذار في مستعمرة المطلة.

وأضافت وسائل الاعلام الإسرائيلية، عن سماع دوي انفجار قوي في طبريا.

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