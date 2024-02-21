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لبنان

​الآن... إنفجارات قويّة تهزّ المستوطنات الإسرائيليّة القريبة من لبنان

Lebanon 24
21-02-2024 | 07:27
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، عن دوي انفجارات في الجليل الأعلى، بعد سماع صفارات إنذار في مستعمرة المطلة.
 
 
وأضافت وسائل الاعلام الإسرائيلية، عن سماع دوي انفجار قوي في طبريا.
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وأعلن "حزب الله" في بيان أنّه "رداً على ‌‌‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية والمنازل المدنية وآخرها في الخيام، استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية مستعمرة المطلة وتموضع جنود العدو فيها ‏بالأسلحة المناسبة وحققوا إصابات مباشرة".‏
 
 

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