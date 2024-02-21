قوى الأمن أوقفت مطلوباً... هذا ما كان يُخطّط لفعله عند الساعة العاشرة ليلاً

Advertisement

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليّات السرقة التي تطال الشبكة العامّة لمؤسّسة كهرباء لبنان، وملاحقة مرتكبيها وتوقيفهم.بتاريخ 17-02-2024، توافرت معلومات لفصيلة الهرمل في وحدة الدّرك الإقليمي حول قيام إحدى العصابات بسرقة محوّل كهربائي عن الشبكة العامة في محلّة الشواغير- الهرمل.وفي الساعة 22،00 من التاريخ ذاته، توّجهت دوريّة من مخفر الهرمل التابع للفصيلة بمؤازرة دوريّة من شعبة المعلومات، ودوريّة أخرى من مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدّرك الإقليمي إلى المحلّة المذكورة أعلاه، وعملت على توقيف أحد الأشخاص بالجرم المشهود أثناء تسلّقه لأحد العواميد. وتبيّن أنّه يُدعى:م. أ. (مواليد عام 1992، لبناني) وهو مطلوب بجرم استعمال مزوّربالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه. وأضاف أنه قام بالاشتراك مع آخرين بتنفيذ سرقات عدّة في مناطق مختلفة، وبتعاطيه المخدّرات.أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع المرجع المختصّ بناء على إشارة القضاء.والعمل مستمرّ لتوقيف جميع أفراد العصابة.