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لبنان
صفارات الإنذار تُدوّي في الجليل.. ماذا أطلق "الحزب" قبل قليل؟
Lebanon 24
21-02-2024
|
09:54
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أفادت "سكاي نيوز عربية" عن سماع صفارات الإنذار في الجليل الأعلى إثر اختراق طائرة موجَّهة عن بُعد تابعة لحزب الله الأجزاء الاسرائيلية.
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