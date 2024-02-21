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لبنان

صفارات الإنذار تُدوّي في الجليل.. ماذا أطلق "الحزب" قبل قليل؟

Lebanon 24
21-02-2024 | 09:54
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أفادت "سكاي نيوز عربية" عن سماع صفارات الإنذار في الجليل الأعلى إثر اختراق طائرة موجَّهة عن بُعد تابعة لحزب الله الأجزاء الاسرائيلية. 
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