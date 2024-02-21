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لبنان

عون: القانون أصبح مسألة فيها نظر

Lebanon 24
21-02-2024 | 09:59
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قالت النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون عبر حسابها على منصة "إكس": "كيف يمكن لرئيس مجلس القضاء ان يتدخل في عمل النيابة العامة التمييزية ويكلف احدهم ترأس هذه النيابة التي هي فريق في الدعوى أمامه عندما يترأس المجلس العدلي مثلا وامام  محاكم التمييز التي يرأسها  حضرة الرئيس الاول. هذه النيابة العامة التي  افرد لها القانون نصا خاصا هي كيان مستقل عن قضاء الحكم . فكيف يمكن لرئيس مجلس القضاء تخطي صراحة نص المادة ٢٧ ق.ع.التي تحصر صلاحياته في توزيع الغرف لدى محاكم التمييز. فيقوم بتعيين مدعي عام تمييز. حقا ان القانون في لبنان اصبح مسألة فيها نظر".
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