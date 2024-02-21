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لبنان

بري تابع مع بو حبيب المستجدات السياسية والاوضاع العامة

Lebanon 24
21-02-2024 | 10:46
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب وتابع معه المستجدات السياسية والاوضاع العامة.

والتقى رئيس المجلس ايضاً خلدون الشريف.
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وكان الرئيس بري قد استقبل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة امل الشيخ حسن المصري الذي سلمه ديوانه الجديد درب الأمل.
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