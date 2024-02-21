بري تابع مع بو حبيب المستجدات السياسية والاوضاع العامة

Advertisement

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بو حبيب وتابع معه المستجدات السياسية والاوضاع العامة.والتقى رئيس المجلس ايضاً خلدون الشريف.وكان الرئيس بري قد استقبل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة امل الشيخ حسن المصري الذي سلمه ديوانه الجديد درب الأمل.