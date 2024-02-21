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لبنان

بو حبيب: نطالب إسرائيل بإعطاء السلام فرصة

Lebanon 24
21-02-2024 | 11:24
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التقى وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، اليوم الأربعاء، وفد الكونغرس الأميركي الذي ضم السناتور ريتشارد بلومنتال والسناتور كريستوفر كونز والوفد المرافق بحضور السفيرة الأميركية لدى لبنان ليزا جونسون.
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وبعد اللقاء، صرّح بو حبيب قائلاً: "نطالب إسرائيل بإعطاء السلام فرصة بدلاً من إستمرارها بسياسة الحرب التي تنتقل من جيل إلى آخر وتزيد الحقد ولا تولد إلا المآسي".
 
وأضاف: "تمويل الأونروا هو في مصلحة لبنان والدول المضيفة والعالم لأنها تفتح الباب للاجئين الفلسطينيين للحلم بمستقبل أفضل من خلال خدماتها التربوية والصحية والإنسانية".
 


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