بو حبيب: نطالب إسرائيل بإعطاء السلام فرصة

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وبعد اللقاء، صرّح بو حبيب قائلاً: "نطالب إسرائيل بإعطاء السلام فرصة بدلاً من إستمرارها بسياسة الحرب التي تنتقل من جيل إلى آخر وتزيد الحقد ولا تولد إلا المآسي".وأضاف: "تمويل الأونروا هو في مصلحة لبنان والدول المضيفة والعالم لأنها تفتح الباب للاجئين الفلسطينيين للحلم بمستقبل أفضل من خلال خدماتها التربوية والصحية والإنسانية".