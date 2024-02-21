خطوة لافتة.. ماذا يجري في قصر بعبدا؟

علم "لبنان24" أن إدارة القصر الجمهوري في بعبدا تسعى لتعزيز نظام الحماية السيبرانية لديها من خلال إستقدام أجهزة جديدة للحماية من الإنترنت.

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وبحسب المعلومات، فإنّ هذه الخطوة ترتبط بجعل الإتصال بالإنترنت آمناً داخل القصر، وذلك من خلال تعزيز "جدار الحماية" على الأنظمة المعلوماتية هناك بهدف التحكم بها أكثر وتقليل إمكانية إختراقها.يُشار إلى أن هذه الخطوة تأتي وسط الحديث المتكرر والدائم عن حصول عمليات إختراق وتجسس من قبل العدو الإسرائيليّ لأنظمة الإتصال في لبنان.