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لبنان

"صوت قوي".. هذا ما حصل فوق الضاحية!

Lebanon 24
21-02-2024 | 12:02
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قال شهود عيان إنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية حلقت بشكل كثيف فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم الأربعاء.
ولاحظ مواطنون هناك أن تلك الطائرات أحدثت صوتاً كبيراً لحظة تحليقها فوق الضاحية وذلك تزامناً مع تحليق كثيف شهدته أيضاً مناطق لبنانية أخرى.
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لبنان

الضاحية الجنوبية

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