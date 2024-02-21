"صوت قوي".. هذا ما حصل فوق الضاحية!

قال شهود عيان إنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية حلقت بشكل كثيف فوق الضاحية الجنوبية لبيروت، اليوم الأربعاء.

ولاحظ مواطنون هناك أن تلك الطائرات أحدثت صوتاً كبيراً لحظة تحليقها فوق الضاحية وذلك تزامناً مع تحليق كثيف شهدته أيضاً مناطق لبنانية أخرى.