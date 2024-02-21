مستعمرة إسرائيلية يقصفها "حزب الله" لأول مرة.. ما هي وماذا تتضمن؟

هي المرة الأولى التي يبادر فيها "حزب الله"، اليوم الأربعاء، إلى قصف مستوطنة ماتسوفا الإسرائيلية منذ بدء التوتر عند الحدود الجنوبية مع العدو الإسرائيليّ.

وتُعدّ مستوطنة ماتسوفا إحدى أبرز المستوطنات المحاذية للحدود اللبنانية، كما أنها تعتبر قريبة جداً إلى منطقة الناقورة - جنوب لبنان كونها تبعدُ عنها حوالى 3 كلم فقط.

Advertisement

وتعتبر المستوطنة من أبرز الأماكن التي تتضمن مراكز سياحية ناشطة، كما أنها تعتبر موئلاً لعدد من الشركات فضلاً عن وجود ثكنة عسكرية فيها ناهيك عن أماكن ترفيهية عديدة تعتبر مقصداً للمستوطنين الإسرائيليين والسياح.

ومن خلال مراجعة موقعٍ خاص بالمستوطنة عبر الإنترنت، يتبين أنها تتضمن معملاً ضخماً للحديد، فضلاً عن أماكن للتسوق وحقل رماية.