كلّاس نعى "رائد الكلمة الطيبة": وداعاً كميل منسّى

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وأضاف: "بحزن كبير أنعيه فقيداً له إعتباره، و صديقاً مُقدّّراً، و عرَاباً مُلهِماً له على الاجيال الإعلامية فضائل عظيمة من المحبة والإلهام و التشجيع و الثقة".