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لبنان

كلّاس نعى "رائد الكلمة الطيبة": وداعاً كميل منسّى

Lebanon 24
21-02-2024 | 12:51
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نعى وزير الشباب والرياضة جورج كلاس الإعلامي الراحل كميل منسّى 1936-2024، وقال: "عَرّابُ الإعلام الأبيض، الكثير النور، المتَّشِحُ بهدأة البسمة الراقية ورائد الكلمة الطيبة و مهندس إعلام الوفاق و التوفيق. هو إنكتبَ بعارفيه و زملائه و قادريه، و ماتَ بالله إيماناً سلامياً، بمثل ما عاش للبنان و الإعلام و صحافة الحرية و مسؤولية الرأي الوطني".
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وأضاف: "بحزن كبير أنعيه فقيداً له إعتباره، و صديقاً مُقدّّراً، و عرَاباً مُلهِماً له على الاجيال الإعلامية فضائل عظيمة من المحبة والإلهام و التشجيع و الثقة".
وختم: "برحمة الله يا ابا غابريال الحبيب".
 
 
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