Advertisement

لبنان

موظفو المديرية العامة للزراعة أعلنوا التوقف عن العمل

Lebanon 24
21-02-2024 | 13:08
A-
A+
Doc-P-1166943-638441432892738069.jpg
Doc-P-1166943-638441432892738069.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار موظفو المديرية العامة للزراعة، في بيان، الى أنه "بعد الإجحاف الذي حصل بالتمييز بين موظفي القطاع العام في عدة إدارات نتيجة تخصيص زيادة إلى موظفي وزارة المالية والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية والهيئات الرقابية وعدم انصاف موظفي وزارة الزراعة الذين لم يتوانوا يوما عن تأدية واجبهم الوظيفي خلال الأزمات المتلاحقة من ثورة 17 تشرين 2019 إلى انفجار مرفأ بيروت فجائحة كورونا والانهيار الاقتصادي الحالي".
Advertisement
 
وأعلن الموظفون عن "التوقف عن العمل في كافة المديريات والمصالح المركزية والدوائر والمصالح الإقليمية والمراكز الزراعية ومراكز الأحراج الموزعة على على كافة الأراضي اللبنانية ومراكز الحجر الصحي البيطري والزراعي على المعابر الحدودية (مرفأ بيروت، مطار رفيق الحريري الدولي، المصنع، العبودية، مرفأ طرابلس) إلى حين تحقيق الإنصاف والمساواة المنصوص عليها في الدستور اللبناني".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:39 | 2024-02-21
13:25 | 2024-02-21
13:14 | 2024-02-21
12:51 | 2024-02-21
12:23 | 2024-02-21
12:07 | 2024-02-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24