موظفو المديرية العامة للزراعة أعلنوا التوقف عن العمل

أشار موظفو المديرية العامة للزراعة، في بيان، الى أنه "بعد الإجحاف الذي حصل بالتمييز بين موظفي القطاع العام في عدة إدارات نتيجة تخصيص زيادة إلى موظفي وزارة المالية والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية والهيئات الرقابية وعدم انصاف موظفي وزارة الزراعة الذين لم يتوانوا يوما عن تأدية واجبهم الوظيفي خلال الأزمات المتلاحقة من ثورة 17 تشرين 2019 إلى انفجار مرفأ بيروت فجائحة كورونا والانهيار الاقتصادي الحالي".

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وأعلن الموظفون عن "التوقف عن العمل في كافة المديريات والمصالح المركزية والدوائر والمصالح الإقليمية والمراكز الزراعية ومراكز الأحراج الموزعة على على كافة الأراضي اللبنانية ومراكز الحجر الصحي البيطري والزراعي على المعابر الحدودية (مرفأ بيروت، مطار رفيق الحريري الدولي، المصنع، العبودية، مرفأ طرابلس) إلى حين تحقيق الإنصاف والمساواة المنصوص عليها في الدستور اللبناني".