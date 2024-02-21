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لبنان

جلسة لمجلس الوزراء الجمعة.. وهذا ما سيتمّ بحثه

Lebanon 24
21-02-2024 | 13:14
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يعقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال، جلسة عند الساعة الـ3.30 من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 23/2/2024 في السراي الكبير، للبحث بمشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها الموزع سابقاً.
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