جلسة لمجلس الوزراء الجمعة.. وهذا ما سيتمّ بحثه

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يعقد مجلس الوزراء بهيئة تصريف الأعمال، جلسة عند الساعة الـ3.30 من بعد ظهر يوم الجمعة الواقع فيه 23/2/2024 في السراي الكبير، للبحث بمشروع القانون المتعلق بمعالجة أوضاع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها الموزع سابقاً.