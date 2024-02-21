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لبنان

أذاع خبرَ وفاة جمال عبد الناصر.. حقائق عن إعلاميّ لبناني راحل لا تُنسى!

Lebanon 24
21-02-2024 | 14:18
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اليوم رحل كميل منسّى.. الإعلامي الذي طبع صورة لا تُنسى في الذاكرة التاريخية اللبنانية.
قبل 50 عاماً، جلس الإعلامي اللبناني كميل منسى أمام كاميرا "تلفزيون لبنان" الرسمي ليبث لهم خبر أول هبوط للبشر على سطح القمر ضمن مهمة مركبة "أبولو 11"، التي تحققت في 19 تموز 1969، وخطفت أنظار الناس حول العالم، وبخاصة المولعون بالعلوم واستكشاف الفضاء الخارجي.
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ارتبط وجه منسّى وصوته آنذاك، بالحدث. فإلى جانب البُعد العلمي لخبر مماثل، أعطاه منسى انطباعات شخصية؛ كونه أنهى بالنسبة للكثيرين فكرة القمر ككوكب بعيد وجميل لا يمكن لأحد الوصول إليه، فضلاً عن أن الوصول إلى القمر كانت خطوة كبيرة للبشرية.
يعد منسى الآن واحداً من أقدم الوجوه الإعلامية التي كانت تطل عبر محطة تلفزيون لبنان (أول محطة تلفزيونية لبنانية)، فكان ينتظره الآلاف أمام شاشات التلفزة كل ليلة ليقدم لهم أبرز الأخبار السياسية والاقتصادية، وغيرها.
من أبرز الأحداث التي أذاعها منسى خبر اغتيال الرئيس الأميركي الأسبق جون كينيدي في 22 تشرين الثاني عام 1963. الإعلامي نفسه هو من أبلغ المشاهدين أيضاً بوفاة الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر في أيلول 1970.
 
وعمل منسى مديراً للأخبار والبرامج السياسية في تلفزيون لبنان بين ستينات وسبعينات القرن الماضي، وكان معد ومقدم برامج أيضاً في التلفزيون نفسه، ومراسل راديو "مونتي كارلو"وشبكة التلفزيون الأميركية (إيه بي سي) في بدايات السبعينات. كما عمل مراسلاً للكثير من الصحف الأجنبية الأخرى، وحصل على مركز المدير الإداري لجريدة "أوريان - لوجور"بين عامي 1973 و2003.
ورغم تعدد مهامه الإعلامية والصحافية، وسطوع نجمه في هذا المجال، فإن منسى لم يكن خريج كلية الإعلام، بل دخل إلى المهنة من باب المحاماة، لكنه تأثر منذ طفولته بمذيعي لندن، ولطالما أغوته مهنة الإعلام.
 
حقاً، كان منسى واحداً من أبرز وجوه الإعلام في لبنان ومدرسة أدبية لا يندثر إرثها.. بكل أمانة، كميل منسّى.. لن يُنسى..
 
 
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