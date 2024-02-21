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لبنان

للمواطنين.. هذا جديد "ألفا" و "تاتش"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
21-02-2024 | 14:41
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عُلم أن شركتي الإتصالات في لبنان "ألفا" و "تاتش"، بدأتا بطلب مستلزمات لوجستيّة بغية صيانة معدات الإتصالات وتعزيز الشبكة الخاصة بالهواتف المحمولة في لبنان.
مصادر معنية في قطاع الإتصالات قالت لـ"لبنان24" إنّ الشركتين تسعيان قدر الإمكان لتكريس التطوير المطلوب على شبكة الإتصالات كي تبقى الخدمات جيدة بعيداً عن أي إنقطاع لاسيما في أوقات الطوارئ.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

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