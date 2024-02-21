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لبنان

بيان عاجل لـ"اليونيفيل".. اليكم ما جاء فيه

Lebanon 24
21-02-2024 | 14:47
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أكدت قوّات "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان أنّ "تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل تسبب في معاناة هائلة للنازحين على جانبي الخط الأزرق".

ولفتت "اليونيفيل" إلى أنها " "تعمل لتجنب حالة التصعيد على الحدود بين لبنان وإسرائيل"، معلنة "دعم الحكومة اللبنانية لتنفيذ القرار 1701".
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