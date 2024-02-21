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لبنان

عن مكان نصرالله.. إليكم ما أعلنه تقرير إسرائيلي!

ترجمة "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-02-2024 | 15:21
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ذكر تقرير جديد لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيليّة أنَّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله يفترض أن إسرائيل تعرف مكان وجوده، ولهذا السبب يحثّ عناصر الحزب على عدم إستخدام الهواتف المحمولة، كون تل أبيب اخترقت شبكة هواتف العناصر الرئيسيين في الحزب وانتزعت منها معلومات لتنفيذ اغتيالات.
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وتنقل الصحيفة في تقريرها الذي ترجمه "لبنان24" عن أحد الأكاديميين قولهُ إن "نصرالله مقتنع بأنّ عمليات التنصت وتجنيد العملاء في لبنان تجلب لإسرائيل معلومات استخباراتية ذهبية"، وأضاف: "بالفعل، فإنَّ أمين عام الحزب يحثّ رجاله كباراً وصغاراً على عدم استخدام الهواتف لأنهم سيرون كيف يصل الإسرائيليون إلى الأهداف التي تم استهدافها".
ويقول التقرير إن "نصرالله على إستعداد للإعتراف بأنّ الاستخبارات الإسرائيلية اخترقت شبكة الإنترنت وأنها نفذت اغتيالات بمساعدة عملاء محليين لا يعرفون دائماً لصالح من يعملون حقاً"، وأردف: "نصرالله يفترض أن مكانه معروف بالنسبة للإسرائيليين، كما أن هناك إفتراض يقول إن من سيرث منصب نصرالله قد يكون أكثر تطرفاً لإثبات القوّة والقيادة".
المصدر: ترجمة "لبنان 24"

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