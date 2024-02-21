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لبنان

ماذا يجري "تحت الأرض" في لبنان؟ إقرأوا هذا الخبر!

Lebanon 24
21-02-2024 | 15:50
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قال رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي السابق داني ياتوم إنّ إسرائيل ستجد صعوبة في القتال في جبهتين معاً، وذلك في إشارة إلى غزة ولبنان.

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وفي حديث عبر إذاعة "104.5 إف إم" الإسرائيليّة، قال ياتوم: "قرأت أن هناك مئات الكيلومترات من الأنفاق التابعة لحزب الله تحت الأرض في لبنان.. إذا كانت هذه مدينة حقيقية فيجبُ على الجيش الإسرائيلي الإستعداد للحرب في لبنان".

وتابع: "فعلياً، لا أعرف ما هو مستوى الاستعداد واليقظة لدى الجيش الإسرائيلي، وأعتقد أنّ الأخير تعلم الدروس من يوم 7 تشرين الأول في غزة".

بدوره، تحدّث تال باري، مدير الأبحاث في مركز "ألما" الإسرائيليّ للدراسات عن تقرير صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية الذي ذكرَ أن "حزب الله" يمتلك شبكة سرية من الأنفاق.

وتحدث باري عن ضخامة تلك السراديب تحت الأرض في لبنان، مشيراً إلى أن "حزب الله" تمكن من بناء أنفاقه بمساعدة إيرانية وكورية شمالية، وأضاف: "نعرف أن هناك أنفاقاً هجومية والهدف منها هو عبور عناصر حزب الله إلى الداخل الإسرائيلي واجتياح منطقة الجليل. إلا أننا هنا نتحدّثُ عن أنفاق استراتيجية تتيحُ لك التنقل من منطقة إلى أخرى".

وأضاف: "تلك الأنفاق الإستراتيجية تنتشرُ على مساحة عدة كيلومترات وتسمح، على عكس الأنفاق الهجومية، بحركة المركبات وحتى الشاحنات المتوسطة الحجم".
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