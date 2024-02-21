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لبنان

من "العسكريين المتقاعدين".. دعوة لـ"إضراب شامل" في هذا اليوم

Lebanon 24
21-02-2024 | 16:46
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دعا تجمّع العسكريين المتقاعدين في بيان، اليوم الأربعاء، جميع الموظفين في مختلف القطاعات والمؤسسات إلى الإضراب الشامل يوم الجمعة 23 شباط الجاري، تزامناً مع جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد في اليوم ذاته.
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وأكد التجمع في بيانه "تضامنه مع المطالب المحقة لكل الموظفين والعسكريين والمتقاعدين لا سيما الموظفين الذين أعلنوا الإضراب رفضاً لسياسات التمييز العنصري الفاضح والفاقع بحق موظفي القطاع العام ومتقاعديه من عسكريين ومدنيين".
وطالب التجمع رئاسة الحكومة بصدار قرار فوري بتعليق العمل بمرسوم سلفة 36 ألف مليار تمهيداً لإعادة توزيعها بعدالة ومساواة على كل أصحاب الحق.
 
كذلك، شدد التجمع على ضرورة دعوة اللجنة الوزارية المكلفة اقرار تصحيح الرواتب والأجور للانعقاد فوراً والاجتماع بالمعنيين لوضع خطة لحل مستدام لتصحيح الرواتب والأجور وفقا لمندرجات المطالعة التي أعدها المنبر القانوني للدفاع عن حقوق العسكريين المتقاعدين، على أن تقر الخطة مطلع الأسبوع المقبل.
 
 
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