دعا تجمّع العسكريين المتقاعدين في بيان، اليوم الأربعاء، جميع الموظفين في مختلف القطاعات والمؤسسات إلى الإضراب الشامل يوم الجمعة 23 شباط الجاري، تزامناً مع جلسة مجلس الوزراء التي ستنعقد في اليوم ذاته.

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وأكد التجمع في بيانه "تضامنه مع المطالب المحقة لكل الموظفين والعسكريين والمتقاعدين لا سيما الموظفين الذين أعلنوا الإضراب رفضاً لسياسات التمييز العنصري الفاضح والفاقع بحق موظفي القطاع العام ومتقاعديه من عسكريين ومدنيين".

وطالب التجمع رئاسة الحكومة بصدار قرار فوري بتعليق العمل بمرسوم سلفة 36 ألف مليار تمهيداً لإعادة توزيعها بعدالة ومساواة على كل أصحاب الحق.