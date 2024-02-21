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لبنان

موظفو "تعاونية الدولة": لتصحيح الأجور وإرساء المساواة

Lebanon 24
21-02-2024 | 16:56
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دعت لجنة موظفي تعاونية موظفي الدولة، اليوم الأربعاء، جميع المُنتسبين والمستفيدين والروابط التي تمثلهم والاتحاد العمالي العام، إلى المشاركة في إعتصام مركزي أمام مبنى تعاونية موظفي الدولة في الدورة، ومتابعة التوقف القسري عن العمل والإعلان عن الخطوات التصعيدية القادمة، وذلك نهار الإثنين القادم بتاريخ 26 شباط 2024 الساعة الحادية عشر صباحاً.
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وجدّدت اللجنة مطالبتها بـ"تصحيح الأجور وإرساء المساواة بين جميع الموظفين في الإدارات والمؤسسات العامة إن من حيث الرواتب أو التقديمات أو الحوافز، وسألت: "ألا يكفينا مذلةً وهواناً؟ ألا يكفينا معاناتنا اليومية التي نكابدها مع أطفالنا وعائلاتنا، وكأن دولتنا تخلّت عنا كأمٍ رمَت بطفلها تحت أول جسرٍ وأكملت طريقها!".
وتابعت: "ما هكذا تُدارُ الدولة ولا هكذا تُعاملُ الإدارات والمؤسسات العامة ولا هكذا يستعيد الموظف جزءاً من كرامته.. ما هكذا نُكافأ ولا هكذا يتم الانتقاص من قيمتنا وكرامتنا، فالخدمة العامة والتعاطي بإنسانية يقفان عند حدودِ كرامةِ كلّ موظفٍ شريف".
 
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