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إندفاع

Lebanon 24
21-02-2024 | 17:02
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يلمس مقربون من وزير سيادي اندفاعة لديه ليكون المرشح الثالث، من قوة الوسط، لإنهاء الشغور الرئاسي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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