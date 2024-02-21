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وقال عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون رأياً ل" النهار" ان "الخماسية"عاجزة عن الإيفاء بمهمتها ما لم تفرض "منطق السلّة التي تفترض تنازلات من كلا الفريقين لمصلحة خيار ثالث".



ويقول النائب عون : "ان حراك الخماسية بدأ اخيرا لإبقاء الملف الرئاسي حياً، لكن ما نلاحظه ان هذه الخماسية عجزت عن تحقيق اي خرق أكان عبر جناحها الفرنسي مع الموفد جان - ايف لودريان الذي تعثّر في مساعيه، أم عبر جناحها القطري عبر موفد الدوحة الخاص "ابو فهد" الذي اخفق هو ايضا في ان يكون بديلا من الموفد الفرنسي". ويضيف: "ان الموفد الفرنسي لم يتمكن من الخروج من مقاربات نظرية عامة بقيت بحاجة الى ترجمة عملية لم تتوافر. أما الموفد القطري فقد حاول تسويق اسماء مرشحين للرئاسة، بعيدا من الاضواء، متكئاً على وسائل تقليدية مستمدة من تجربة عام 2008 (تجربة مؤتمر الدوحة) السابقة، متجاهلاً أو متناسياً ان الظروف تغيرت وان اللاعبين تغيروا ايضا منذ ذلك التاريخ".



ويستطرد: "كل هذه الاسباب جعلت محاولات الخماسية ومساعيها تؤول الى اخفاق، وهي ستبقى كذلك ما دام لم يولد بعد الظرف الكفيل بإنتاج تسوية كبرى، وفي اعتقادنا انها ليست قريبة المنال إلا عندما يصل جميع الافرقاء في لبنان الى قناعة فحواها ان مسألة الشغور الرئاسي لن تجد سبيلا الى الحل إلا من ضمن منطق السلّة الذي يتطلب تنازلات من الفريقين والجهتين. وما دامت الخماسية تركض وراء اسم المرشح بدل السلة، ففي اعتقادنا انها ستبقى تراوح في مكانها بلا جدوى مهما تغير الموفدون ومهما طال الزمن" .



وخلص عون: "مع كل التقدير لهذه الدول الصديقة التي ما انفكت تفصح عن اهتمامها وحرصها على لبنان وهي مشكورة جدا على هذا الجهد الذي لا يستهان بأهميته، لكن الخطير هو انها تعطي آمالاً مبالغاً فيها إنْ لم نقل خاطئة لبعض القوى السياسية ما يدفعها ويشجعها على الاستمرار بسقوفها العالية ورهاناتها غير الموضوعية، ويشجعها ايضا على التعويل على جهودها ومساعيها عوض ان تتواضع وتبدي استعدادها لملاقاة الطرف الآخر عند منطق التسوية والواقعية".

ذكرت أوساط ديبلوماسية أنّ هناك «اتفاقاً شاملاً» بين أعضاء اللجنة الخماسية على طريقة العمل من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي. وأوضحت أنها ستتحرّك بدءاً من الأسبوع المقبل في اتجاه الكتل النيابية والقوى السياسية لتحضير الخطوة التالية على طريق الاستحقاق.وأكدت الأوساط ذات الصلة الوثيقة باللجنة التي تضم سفراء الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا والسعودية ومصر وقطر، ل «نداء الوطن»أنّ اللجنة «متمسّكة بالخيار الثالث عند إجراء الانتخابات الرئاسية».وبالنسبة الى الزيارة المرتقبة للموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان لبيروت، قالت الأوساط إنه سيأتي في الوقت الملائم بعد استكمال اتصالات «الخماسية» ليطرح مواصفات الرئيس المقبل للجمهورية ويستطلع المساحة المتاحة للشروع في جلسات الانتخاب.ورأت الأوساط أنّ على رئيس مجلس النواب نبيه بري الخروج من حالة الانتظار ودعوة البرلمان الى الانعقاد في جلسة انتخابية بدورات متلاحقة. ولفتت الى أنّ «الخماسية» أبلغت الى بري رفضها فكرة «الحوار» كشرط مسبق قبل جلسة الانتخاب.وفي سياق متصل، تكوّن انطباع لدى «الخماسية» أنّ بري يعتقد أنّ «حزب الله» الذي سار في حل أدى الى تمديد ولاية قائد الجيش العماد جوزاف عون ، قد يضطر للسير في تسوية رئاسية .وفي ما يتعلق بعمل «الخماسية» على مستوى السفراء في لبنان، ذكرت الأوساط أنّ انعقاد اللجنة على مستوى الوزراء ليس ضرورياً في الوقت الراهن. وأشارت الى أنّ البيان الصادر عن الاجتماع الثاني لـ»الخماسية» في الدوحة يوم 17 تموز 2023 هو خطة العمل. وجاء في البيان «لا بدّ من أن ينتخب لبنان رئيساً للبلاد يجسّد النزاهة ويوحّد الأمة ويضع مصالح البلاد في المقام الأول، ويعطي الأولوية لرفاه مواطنيه ويشكّل ائتلافاً واسعاً وشاملاً لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الأساسية».وافترضت الأوساط أنّ ايران لن توافق على انتخاب رئيس «لن ترضى عنه السعودية».وخلصت الى أنّ «الخماسية» ترفض رفضاً مطلقاً الربط بين حرب غزة وتطبيق القرار 1701، وبين الاستحقاق الرئاسي. علماً أنّ الثنائي الشيعي يريد بدوره انتخاب رئيس للجمهورية قبل تطبيق هذا القرار.وأعربت أوساط سياسية مطلعة عن اعتقادها لـ«اللواء» أن ما من مبادرة رئاسية جديدة ولا حتى قيد البحث لأن الهدف هو تجديد الحراك، وبالتالي لن يشهد الملف الرئاسي أي تقدم في المدى المنظور، حتى أن لا نتائج مرتقبة قبل البدء بعملية تشاورية حول الأسس التي يتركز عليها هذا الاستحقاق وكذلك الأمر بالنسبة إلى المرشحين، من أجل تفادي تكرار الفشل الذي اصاب هذه العملية.واعتبرت هذه الأوساط أن مواقف القيادات في خلال لقاءاتها مع سفراء اللجنة الخماسية تعطي الأجوبة حول إمكانية الدفع في الحراك الجديد أو فرملته، على ان التوقعات بتجميد اي خطوة متوقعة بفعل ملف الجنوب والجهود الديبلوماسية، مشيرة إلى أن الموقف المستجد للتيار الوطني الحر من شأنه أن ينعكس على مسار ملف الرئاسة على أن تتضح الصورة في الأيام المقبلة.يشار الى ان اوساط التيار الوطني الحر تتحدث عن تحرك قريب لباسيل باتجاه عين التينة للتفاهم على آلية اطلاق الحوار بين الكتل تمهيداً للدعوة الى جلسات انتخاب متتالية..وحسب معلومات «اللواء» من مصادر نيابية فإن «الثنائي الشيعي» يطالب النائب باسيل بمراجعة موقفه من رفض ترشح فرنجية، اذا ما اراد لبرنامج الحوار المقترح ان يلقى سبيلاً الى النجاح.وكتبت" الديار": المسار السلبي طغى على الاجتماع الاخير منذ ايام لسفراء «الخماسية»، وسط تباينات وخلافات، خصوصا ان كل دولة بات لها مرشحها. فكان الاجتماع للصورة فقط، والاتفاق على القيام بزيارات للفاعليات السياسية دون تحديد اي موعد لوزراء «الخماسية» او لقادة الاجهزة الامنية، وبالتالي كل الجهود «طبخة بحص»، وتبقى فرنسا تقود الاتصالات عبر لوودريان في الوقت الضائع، من خلال زيارات على دول «الخماسية».وقال مصدر مطلع «عندما تأتي مساعدة وزير الخارجية الاميركي الى لبنان باربرا ليف، عندها يمكن القول ان الملف الرئاسي قد تحرك، كونها قادرة على التواصل مع وزيري خارجية ايران والسعودية والباقي تفاصيل».وحسب المطلعين على الملف الرئاسي، هناك خلافات اميركية - فرنسية واضحة، وواشنطن تدرك ان اي رئيس للبنان دون موافقة ايران وحزب الله «مكانك راوح» لست سنوات اضافية، والرئيس المقبل لايستطيع التحرك دون حزب الله، حتى المفاوضات لمنع تدحرج الامور الى حرب شاملة في الجنوب، حصلت بشكل غير مباشر مع حزب الله.وكتبت" البناء": بعد اجتماع اللجنة الخماسية في قصر الصنوبر والذي لم يرشح عنه أي مستجدات، نقلت مصادر إعلامية عن جهات دبلوماسية أن «الجهود الخارجية الرئاسية ستتكثف قبيل شهر رمضان المبارك في خريطة طريق أصبحت شبه جاهزة».وأشار زوار عين التينة وفق المصادر الى أن الرئيس بري أكد أنه يؤيد أي جهود سواء كانت داخلية أو خارجية، وأعلن جاهزيته لفتح المجلس في حال عقد أي جلسة تشاورية أو لقاء.وأوضحت المصادر أن المبادرة الرئاسية الداخلية تهدف إلى مواكبة المساعي الخارجية لتأمين مخرج لكل القوى للنزول عن الشجرة وتحفظ سيادة الموقف على الأقل، ولفتت الى أن جدول أصحاب المبادرة مكتظ بلقاءات مع جميع القوى في مجلس النواب ودعوتهم لتكليف من يمثلهم في لقاء تشاوري في المجلس لا يرأسه أحد.إلا أن مصدراً دبلوماسياً مطلعاً لفت لـ«البناء» الى أن «الظروف المحلية والإقليمية والدولية غير ناضجة لانتاج تسوية رئاسية في الوقت الراهن على الرغم من الجهود الدبلوماسية الخماسية»، ووضع المصدر حراك الخماسية في إطار ملء الوقت وتهيئة الأرضية السياسية والتمهيد لأي تسوية رئاسية عندما تحين ظروفها الداخلية والخارجية، موضحاً أن أي تسوية يجب أن تبدأ بتحالفات بين الكتل النيابية والسياسية اللبنانية وبانفراجات في جبهات الحرب القائمة في غزة والمنطقة وحوارات بين القوى الإقليمية والدولية الفاعلة على الساحة اللبنانية لا سيما بين الأميركيين والإيرانيين. مضيفاً أن أغلب القوى الداخلية والخارجية لا مصلحة لها بانتخاب الرئيس بسبب تباعد المصالح بين القوى اللبنانيّة، والاشتباك بين القوى الإقليمية.ويتردّد في الأوساط الدبلوماسية وفق ما علمت «البناء» أن الوزير السابق سليمان فرنجية لا يزال المرشح الأقوى والأوفر حظاً، وتولدت قناعة لدى مراجع دبلوماسية بأن لا فرصة لتسويق المرشح الثالث لا سيما بعد حرب غزة والجنوب، وأن فرنجية لن ينسحب من المنازلة، وأن حزب الله لن يتخلى عن مرشحه ولا يمكن أن يتنازل تحت الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية أو تحت ضغط العدوان الإسرائيلي.