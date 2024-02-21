14
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
6
o
النبطية
9
o
زحلة
6
o
بعلبك
16
o
بشري
14
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مولوي لـ"الجمهورية ": جاهزون للانتخابات البلدية
Lebanon 24
21-02-2024
|
22:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب مارلين وهبة في" الجمهورية": لا يختلف اثنان على انّ اسباباً كثيرة تحتّم إجراء الانتخابات البلدية لعام 2024 بعد تأجيل متواصل منذ 2016 . لعلّ أخطر ما يفرض إجراء هذه الانتخابات هو عدد المجالس البلدية المنحلّة في كافة المناطق اللبنانية، والتي اصبح عددها 119 بلدية.
Advertisement
في حوار مع "الجمهورية" شدد وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي على ضرورة إجراء الانتخابات البلدية إلزاماً بالقوانين والمواعيد الدستورية والقانونية، ولإتاحة المجال للبنانيين لاختيار الممثلين الأقرب لهم في الادارات المحلية، لافتاً إلى انّ البلديات هي الشكل الوحيد من اشكال اللامركزية.
ورداً على سؤال عمّا تغيّر هذه السنة عن العام السابق، عندما قرّر المجلس النيابي تأجيل تلك الانتخابات، قال مولوي انّ الموازنة هذه السنة خصّصت تمويلاً لتلك الانتخابات، الامر الذي لم يتوافر في العام السابق.
وعن الحرب الدائرة في الجنوب، وما إذا كانت ستدفع الى تأجيل الانتخابات البلدية؟ قال مولوي: نتمنى ان تهدأ الاوضاع في الجنوب لنتمكن من إجراء الانتخابات البلدية في موعدها على كافة الاراضي اللبنانية. اما عن امكانية تأجيل تلك الانتخابات فالقرار يعود للمجلس النيابي وحده. لكن بالنسبة الى وزارة الداخلية فهي ملتزمة مثل السنة الفائتة دعوة الهيئات الناخبة في موعدها وتحديد مواعيد اجراء الانتخابات البلدية، وبذلك فإنّها جاهزة لهذه الانتخابات.
وعن إمكانية اجراء تلك الانتخابات في مناطق لبنانية محدّدة او في بلدات محدّدة، ولاسيما منها تلك التي تعاني من انحلال مجالس البلدية فيها، قال مولوي انّ هذا الاحتمال ممكن بمعنى انّ القانون يسمح لوزير الداخلية بإتمام الانتخابات البلدية في مناطق وتأجيلها في مناطق اخرى لأسباب امنية او لوجستية او لأي اسباب اخرى موجبة او طارئة تحول دون إجرائها في تلك المناطق، كالوضع الأمني في الجنوب مثلاً، وغيره من الأحداث الامنية الطارئة في بعض المناطق. الاّ انّ تأجيل الانتخابات البلدية بكاملها فهو قرار يتخذه فقط المجلس النيابي الذي تعود له وحده.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"صوت قوي".. هذا ما حصل فوق الضاحية!
Lebanon 24
"صوت قوي".. هذا ما حصل فوق الضاحية!
12:02 | 2024-02-21
21/02/2024 12:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ابنة نوال الزغبي تخطف الأنظار باطلالتها... وسعر حقيبة يدها سيفاجئكم!
Lebanon 24
ابنة نوال الزغبي تخطف الأنظار باطلالتها... وسعر حقيبة يدها سيفاجئكم!
03:17 | 2024-02-21
21/02/2024 03:17:49
Lebanon 24
Lebanon 24
دولة عربيّة تُحدّد أوّل أيّام شهر رمضان... ماذا أعلنت؟
Lebanon 24
دولة عربيّة تُحدّد أوّل أيّام شهر رمضان... ماذا أعلنت؟
06:15 | 2024-02-21
21/02/2024 06:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع.. وفاة 5 طلاب وإصابة آخرين بجروح خطيرة
Lebanon 24
حادث سير مروّع.. وفاة 5 طلاب وإصابة آخرين بجروح خطيرة
08:21 | 2024-02-21
21/02/2024 08:21:46
Lebanon 24
Lebanon 24
عن مكان نصرالله.. إليكم ما أعلنه تقرير إسرائيلي!
Lebanon 24
عن مكان نصرالله.. إليكم ما أعلنه تقرير إسرائيلي!
15:21 | 2024-02-21
21/02/2024 03:21:23
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:00 | 2024-02-22
لبنان تسلم رسميا ورقة اقتراحات فرنسية وملف القطاع العام يحضر في جلس الحكومة غدا
00:19 | 2024-02-22
في ابي سمرا.. ستينيّ يسقط من الطابق الثالث
23:12 | 2024-02-21
الحرب واردة ولكنها ليست حتمية
23:08 | 2024-02-21
مذكرة من هيل إلى إدارة بايدن حول لبنان: الدبلوماسية الهادئة أكثر فعالية لحل المأزق
22:56 | 2024-02-21
الحجار يبدأ مهماته الاثنين نائباً عاماً تمييزياً بالتكليف
22:48 | 2024-02-21
"الخماسية" تجتمع وزارياً لمباركة الحل... أو معاقبة المعرقلين
فيديو
تعثرت ووقعت على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع هذه الفنانة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
تعثرت ووقعت على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل مع هذه الفنانة الشهيرة (فيديو)
03:39 | 2024-02-20
22/02/2024 08:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
Lebanon 24
هكذا تعزز غوغل حماية أجهزة أندرويد (فيديو)
04:00 | 2024-02-17
22/02/2024 08:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
Lebanon 24
قبالة القرم.. أوكرانيا تدمر سفينة حربية روسية (فيديو)
03:58 | 2024-02-14
22/02/2024 08:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24