الحجار يبدأ مهماته الاثنين نائباً عاماً تمييزياً بالتكليف

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كتبت كلوديت سركيس في النهار: بانتقال سلس يبدأ النائب العام التمييزي بالتكليف القاضي جمال الحجار عمله الاثنين المقبل في منصبه الجديد على رأس هرم هذه النيابة والنيابات العامة الاستئنافية في لبنان التي تنضوي تحت لوائه قانوناً وإدارةً وتوجيهاً، ومثلها الضابطة العدلية بجميع أجهزتها الامنية تعمل بإشرافه. هو الحاكم القضائي الاول في موقعه.يؤمن النائب العام التمييزي الخلف بالحكمة والعقلانية. وإنْ سئل عن الدين في بلد الطوائف والمذاهب يختصره "الدين هو المعاملة".ولعل ابرز ما ينتظره في الواجهة ملف المرفأ المثقل بالتعقيدات السياسية وبكمّ من المراجعات.وفي معلومات مصادر قضائية مطلعة ان اجتماعا سيعقد بين القاضي الحجار والمحقق العدلي القاضي طارق البيطار في ملف انفجار المرفأ. وقد شوهد المحقق العدلي غير مرة يتردد الى مكتبه في قصر العدل في الاسابيع الاخيرة بعد طول انقطاع.