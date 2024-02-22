في ابي سمرا.. ستينيّ يسقط من الطابق الثالث

Advertisement

سقط المدعو "م.ح" في العقد السادس من عمره من الطابق الثالث لمبنى جودت الشيخ بالقرب من حديقة الايمان في ابي سمراء طرابلس ما ادى الى وفاته على الفور، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعلى الفور حضرت عناصر من القوى الأمنية وعملت على فتح تحقيق في الحادث فيما عملت فرق الاسعاف في الصليب الاحمر اللبناني على نقل الجثة الى احد المستشفيات.