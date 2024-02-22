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لبنان

في ابي سمرا.. ستينيّ يسقط من الطابق الثالث

Lebanon 24
22-02-2024 | 00:19
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سقط المدعو "م.ح" في العقد السادس من عمره من الطابق الثالث لمبنى جودت الشيخ بالقرب من حديقة الايمان في ابي سمراء طرابلس ما ادى الى وفاته على الفور، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وعلى الفور حضرت عناصر من القوى الأمنية وعملت على فتح تحقيق في الحادث فيما عملت  فرق الاسعاف في الصليب الاحمر اللبناني على نقل الجثة الى احد المستشفيات.
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