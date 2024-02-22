عون وباسيل: "الترقيع المعاكس"

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من الواضح أن مواقف الرئيس ميشال عون خلال مقابلته الاخيرة والتي كانت هادئة في الشكل وتصعيدية في المضمون، قد تركت صدى سلبيا لدى "حزب الله" وهذا ما لم يخفه اكثر من معني بالملف داخل الحزب، من دون ان يكون هناك اي ردة فعل علنية تهاجم "التيار" او تردّ على تصريحات عون .وبحسب مصادر مطلعة فإن "حزب الله" قرأ في تصريحات رئيس "التيار الوطني الحرّ" جبران باسيل عملية "ترقيع" لتصريحات عمه الرئيس عون التي كانت في توقيتها وسياقها "قاسية" على الحزب ومؤثرة بشكل فعلي على مسار العلاقة الثنائية بين "ميرنا الشالوحي وحارة حريك".وتقول المصادر "في العادة كان عون يقوم بتصحيح تصريحات باسيل والتخفيف من وطأتها، لكن يبدو هذه المرة ان باسيل شعر بخطورة ما قاله عون على علاقته بالحزب ما دفعه الى التعليق بشكل شبه مباشر وتصحيح مسار حديث عون ككل بعد يوم واحد من مقابلة الرئيس السابق التلفزيونية.