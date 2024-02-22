التوتر يتصاعد جنوباً.. وصواريخ من لبنان باتجاه الشمال الاسرائيلي

عاد التوتر صباح اليوم الى الحدود الجنوبية بين لبنان واسرائيل، حيث استهدف القصف الاسرائيلي منطقة الحمامص شرق سهل الخيام، وكفركلا، ومارون الراس.

كما استهدف القصف الاسرائيلي من موقع الضهيره بلدة الجبين، ومحيط الوزاني لقصف مدفعي عنيف بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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كما حلق للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض فوق اقليم الخروب - النبطية - صيدا

في المقابل، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية عن إصابة منزل في "كفار يوفال" في الشمال بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان، كما أصاب صاروخ آخر مضاد للدروع أطلق من لبنان منزلاً في "كريات شمونة" من دون انطلاق صفارات الإنذار.