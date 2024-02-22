العلاقة متوترة بين الطرفين

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بالرغم من المساعي التي كانت قائمة لتطوير التفاهم والتلاقي والتقارب بين "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"التيار الوطني الحر"، الا ان العلاقة بين الطرفين عادت لتتوتر في الاسابيع الماضية بعد مرحلة لا بأس بها من التقارب.وبحسب مصادر مطلعة "فإن التقارب في وجهات النظر الذي حصل سابقا حيال توجهات سياسية ورئاسية مختلفة، بات اليوم خلافا جديا حول قضايا داخلية وعناوين خارجية وتحديدا المعركة القائمة في غزة".وتضيف المصادر "أن التوتر اليوم هو سيد الموقف بين الطرفين حيث تراجعت الايجابية كثيرا، علما ان التواصل قائم لكن ليس وفق النمط السابق، ولعل انتهاء الحرب قد يعيد ترتيب العلاقة نحو ايجابية جدية".