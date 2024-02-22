الجيش ألغى العقد والحديقة باقية

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عُلم ان قيادة الجيش وافقت على الغاء عقد تأجير "حديقة شهداء الجيش" في محلة عرمان - المنية وذلك بعد ان نفذ أهالي المنطقة في وقت سابق اعتصاماً في الحديقة احتجاجاً على هدمها، وتحويلها إلى هنغارات صناعية.وطالب الاهالي بالمحافظة على الحديقة وإبقائها واحة خضراء خصوصاً انها واجهة مدخل المنطقة.يذكر ان ملكية الارض تعود للجيش وقد تعاونت بلدية المنية مع متمولين قبل عشر سنوات لإنشائها وتشجيرها. كما وضعت بداخلها مجسّمات تذكارية لكل من الشهيدين العميد فرنسوا الحاج والرائد وسام عيد.وبسبب الأزمة الإقتصادية، قرّرت قيادة الجيش تأجير واستثمار الأراضي التابعة لها لمن يرغب من أجل تحقيق مردود مالي للمؤسسة العسكرية، فتحوّل قسم كبير من الأراضي في محيط ثكنة عرمان الى مشاريع صناعية وتجارية مختلفة، ولم يسجّل أي اعتراض على هذه المشاريع، ما خلا موضوع استثمار هذه الحديقة.