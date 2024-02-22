"تغييريون": نحن مع عودة الحريري

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أبدى أكثر من "نائب تغييري" عدم ممانعته عودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان، لممارسة عمله السياسي.وقال هؤلاء النواب إن لا عائق يمنع الحريري من ممارسة عمله السياسي، كما ان عودته تساهم في حل الكثير من المواضيع الدستورية، فهو يستطيع التأثير على نواب عديدين، أبرزهم نواب سنّة.