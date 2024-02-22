بعد إخلاء المستوطنات بسبب القتال ضد "الحزب"... مجهولون يرفعون لافتات تنتقد اسرائيل (صورة)

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أفاد موقع Ynet الإسرائيلي بأن لافتات رفعت عند مداخل عدد من المستوطنات الشمالية، في إطار "الحملة المستمرة" لانتقاد الدولة بعد إخلاء السكان من منازلهم بسبب القتال ضد "حزب الله".وحسب الموقع وضعت اللافتات عند مدخل كريات شمونة ومستوطنات أخرى في الشمال، ومكتوب عليها باللغات العبرية والإنجليزية والعربية: "هذا الطريق يؤدي إلى الشريط الأمني لجنوب لبنان داخل أراضي دولة إسرائيل. ويمنع دخول المواطنين الإسرائيليين حتى استعادة الأمن في المستوطنات الشمالية".وذكر الموقع أنه ليس من الواضح من يقف وراء وضع اللافتات.