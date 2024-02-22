الطفلة الشهيدة أمل حسين الدر الى مثواها الاخير (صورة)

انطلق صباح اليوم موكب الشهيدة الطفلة "أمل حسين الدر" بواسطة سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الرسالة من البرج الشمالي قرب صور إلى مفرق الحوش لتستقبل بموكب سيَّار في بلدتها مجدل زون المنصوري جنوب لبنان، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

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