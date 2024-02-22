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لبنان

الطفلة الشهيدة أمل حسين الدر الى مثواها الاخير (صورة)

Lebanon 24
22-02-2024 | 02:38
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انطلق صباح اليوم موكب الشهيدة الطفلة "أمل حسين الدر" بواسطة سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الرسالة من البرج الشمالي قرب صور إلى مفرق الحوش لتستقبل بموكب سيَّار في بلدتها مجدل زون المنصوري جنوب لبنان، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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لبنان

أمل حسين الدر

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