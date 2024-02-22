بشرى للمضمونين.. تغطية أدوية الأمراض المزمنة 75%

في إطار سعيه المستمر لتحسين تقديمات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وبخاصّة الصحيّة منها والتي فقدت قيمتها الفعليّة إثر الأزمات المتتالية التي عصفت بالبلاد منذ العام 2019، وعطفاً على قرار مجلس الادارة رقم 1273 المتخذ في جلسته عدد 1030 تاریخ 8/2/2024 والمصادق عليه من قبل سلطة الوصاية بالقرار رقم 14/1 تاریخ 12/2/2024 والمسجّل لدى قلم المديرية العامة بالرقم367 تاریخ 13/2/2024، أصدر مدير عام الصندوق د. محمد كركي مذكّرة إعلامية تاريخ 21/2/2024 حملت الرقم 742 قضى بموجبها تسديد مساهمة الصندوق في أدوية الأمراض المزمنة المرفقة جداولها ربطأ، بصورة مؤقتة، على الشكل التالي:

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• نسبة 75% من مساهمة الصندوق لأدوية الـ GENERIC (المحددة بـ 80%) وفقاً للأسعار المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة.

• نسبة 35% من مساهمة الصندوق لأدوية الـ BRAND (المحددة بـ 80%) وفقاً للأسعار المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة.

وتشمل لوائح الأدوية المعدّلة الخاضعة لهذه النسبة من مساهمة الصندوق حوالي 630 دواء تغطّي معالجة الأمراض المزمنة التالية : داء السكري، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع الكولسترول في الدم، الأدوية لتسييل الدم، تضخم البروستات، الخلل في عمل الغدة الدرقية، النقرس.

وفي هذا السياق، يدعو المدير العام فرقاء الإنتاج الثلاثة - الدولة وأصحاب العمل والعمّال- المشاركين في تمويل الضمان إلى التعاون والعمل بجدّية وبصورة فوريّة من أجل تأمين الموارد المالية الإضافية اللازمة، كي يستعيد الضمان دوره المحوريّ في الحفاظ على الأمنين الصحي والاجتماعي في البلاد وذلك من خلال التصريح الحقيقي عن الأجور الفعليّة وكافّة الملحقات المتمّمة للراتب من قبل أصحاب العمل ومن خلال تأمين الدولة لمساعدة استثنائيّة للضمان الإجتماعي وفق المادة 66 من قانونه وأسوةً بما تمّ تأمينه لكلّ من وزارة الصحّة العامّة وتعاونية موظّفّي الدولة.