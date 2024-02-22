في كريات شمونة.. هذا ما استهدفه "الحزب"

أعلن حزب الله في بيان اليوم الخميس، أنه استهدف ‌‏‌‌‏عند الساعة ‌‎08:15‌‏ صباحاً، مقر ‏قيادة اللواء الشرقي 769 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة، وأصابه إصابة مباشرة.‏

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