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لبنان

في كريات شمونة.. هذا ما استهدفه "الحزب"

Lebanon 24
22-02-2024 | 04:56
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أعلن حزب الله في بيان اليوم الخميس، أنه استهدف ‌‏‌‌‏عند الساعة ‌‎08:15‌‏ صباحاً، مقر ‏قيادة اللواء الشرقي 769 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة، وأصابه إصابة مباشرة.‏
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وكانت أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، عن إصابة منزل في "كفار يوفال" في الشمال بصاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان، كما أصاب صاروخ آخر مضاد للدروع أطلق من لبنان منزلاً في "كريات شمونة" من دون انطلاق صفارات الإنذار.
 
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