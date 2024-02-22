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لبنان

السفير المصري بعد لقائه الراعي: لا يمكن بقاء لبنان من دون رئيس

Lebanon 24
22-02-2024 | 05:06
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قال السفير المصري لدى لبنان علاء موسى بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي: "نقلت للبطريرك الأفكار التي تتداول بها الخماسية للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية". 
 
وأضاف: "لا يمكن بقاء دولة بحجم لبنان من دون رئيس في ظل ما يحصل في المنطقة". 
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