السفير المصري بعد لقائه الراعي: لا يمكن بقاء لبنان من دون رئيس

قال السفير المصري لدى لبنان علاء موسى بعد لقائه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي: "نقلت للبطريرك الأفكار التي تتداول بها الخماسية للوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية".

وأضاف: "لا يمكن بقاء دولة بحجم لبنان من دون رئيس في ظل ما يحصل في المنطقة".