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لبنان

دريان: لبنان لا ينسى دور المملكة العربية السعودية

Lebanon 24
22-02-2024 | 05:17
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هنأ مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بذكرى تأسيس المملكة العربية السعودية

وقال: الإنجازات التي حققتها وتحققها القيادة الحكيمة والرشيدة في المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا لا تعد ولا تحصى وفي مقدمتها التوسعة العملاقة للحرمين الشريفين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة الى العديد من المشاريع الاقتصادية والإنمائية التي تشهدها المملكة.
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وأضاف: "لبنان لا ينسى دور ومساندة المملكة العربية السعودية في احتضان القضايا العربية والإسلامية وخاصة قضية فلسطين وشعبها وإقامة دولتها المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، واللبنانيون جميعا في ذاكرتهم المملكة وقيادتها في احتضانها للازمة اللبنانية وجمع القادة اللبنانيين على أرضها في مدينة الطائف والذي أثمر وقفًا للحرب الأهلية وإصدار وثيقة اتفاق الطائف التي أرست الخطوط العريضة لنهوض الدولة ومؤسساتها بالتعاون مع الأشقاء العرب لإنهاء الحرب العبثية وتكريس الوحدة الوطنية والعيش المشترك بين اللبنانيين". 
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