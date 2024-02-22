إغلاق محلات بالشمع الأحمر.. من يديرها؟

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن دورية من معلومات الامن العام في طرابلس جالت على المحال والمؤسسات التي يديرها سوريون في منطقة الزاهرية و باب الرمل، وقامت بإغلاق تلك التي يتم إدارتها من دون إجازات قانونية بالشمع الأحمر.

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