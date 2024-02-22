بالصور.. مجدل زون تودع الشهيدتين خديجة سلمان والطفلة أمل الدّر

بحزن كبير، شيّعت بلدة مجدل زون الشهيدة خديجة سلمان والطفلة الشهيدة امل الدر اللتين سقطتا يوم أمس جراء العدوان الإسرائيلي الذي طال أحد المنازل المجاورة في البلدة.

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