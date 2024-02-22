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لبنان

بالصور.. مجدل زون تودع الشهيدتين خديجة سلمان والطفلة أمل الدّر

Lebanon 24
22-02-2024 | 05:41
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بحزن كبير، شيّعت بلدة مجدل زون الشهيدة خديجة سلمان والطفلة الشهيدة امل الدر اللتين سقطتا يوم أمس جراء العدوان الإسرائيلي الذي طال أحد المنازل المجاورة في البلدة.
 
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مجدل زون

أمل الدر

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